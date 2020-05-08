Саакашвілі зізнався, чим займатиметься на новій посаді при Зеленському

Колишній глава Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого президент призначив головою Виконавчого комітету реформ, заявив, що насамперед вирішуватиме питання свободи введення бізнесу в Україні.

Про свої обов'язки на новій посаді політик розповів у ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє ТСН. Водночас поділився й тим, де розміщуватиметься його офіс.

"Зараз до України йде велика криза, пов'язана з коронавірусом у світі. Перше, що треба зробити, щоб допомогти економіці, це звільнити бізнес без адміністративного втручання. Є велика кількість регуляцій, від яких треба звільнятися, і головне слово – це свобода. На першому етапі треба забрати безглузді регуляції у податковій сфері, митниці, де заповняють велику кількість папірців", – сказав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі

Крім цього, коментуючи питання медичної реформи, він зазначив, що нині в Україні потрібно повністю оновлювати систему.

"Спроби частково змінювати нічого не приносять. Спроба реанімувати старі, совкові реформи теж не працює. Перебудувати стару неможливо – треба повністю змінити", – наголосив Саакашвілі.

Він також підкреслив, що його офіс розміщуватиметься всередині Офісу президента, оскільки Національна рада реформ – традиційний орган, який розташований при президентові України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ він підписав 7 травня.