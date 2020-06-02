Глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі провів онлайн-зустріч із представниками бізнесу, під час якої він зірвався, відповідаючи на питання одного з учасників.

Йому поставили запитання про те, коли можна буде побачити "конкретні справи" стосовно реформ політика. У відповідь Саакашвілі заявив, що йому набридли подібні закиди і запропонував українцям самим щось робити для змін у країні (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Міхеїл Саакашвілі censor.net.ua

"А коли у вас будуть справи конкретні? Що значить справи конкретні? Пішли всі до біса, хто так думає. Набридло мені це... мовляв, призначили, коли будуть справи. Самі ворушіть руками, все в ваших руках. До чортової матері! Скільки можна (говорити): "Ми так сподівалися, а він розчарував". А може ви самі будете ворушитись?" – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі змінив назву Національної ради реформ на "Офіс простих рішень і результатів". Політик заявив, що ефективні зміни – це просто.

Також він закликав бізнесменів надсилати свої пропозиції щодо змін до закону про боротьбу з ухиленням від сплати податків, який днями набув чинності.

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