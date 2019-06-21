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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Саакашвілі зібрався на вибори в Раду: суд ухвалив нове рішення

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Печерський районний суд Києва дав дозвіл лідеру руху "Рух Нових сил" Міхаеїлу Саакашвілі брати участь у позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.

Рішення ухвалював суддя Сергій Вовк, пише "Інтерфакс-Україна". Таким чином було задоволено позов Саакашвілі з вимогою підтвердити його безперервне проживання в Україні терміном не менше 5 років.

"Встановити факт безперервного, на законних підставах проживання Міхеїла Саакашвілі на території України з 23 лютого 2014 року до 6 червня 2019 року", – йдеться в судовому рішенні.

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Однак на цю постанову ще можна подати апеляцію.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Слово і Діло

Як писав OBOZREVATEL, в 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко свом указом позбавив Саакашвілі українського громадянства. Причиною для цього стали неправдиві свідчення в анкеті для отримання українського паспорта.

У документах, які заповнював колишній голова Одеської ОДА, було зазначено, що він не перебуває під слідством в Україні або за її межами, однак відомо, що на території Грузії Саакашвілі був заочно арештований.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з правопорушенням.

10 вересня 2018 року політик прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

28 травня 2019 Президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президентові Грузії і ексголові Одеської обладміністрації Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство.

Саакашвілі повернувся в Україну в середу, 29 травня. Після повернення українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" буде брати участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
вперед к своим лаврушникам там очередная хачапурно-хинкальная революция.
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Дограються судді зі своїми дурнуватими рішеннями!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина с Михо! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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