Експрезидент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі зганьбився через перевернутий прапор України на зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Жорсткий прокол політика можна побачити на кадрах його спілкування з журналістами, опублікованих на сторінці "4 каналу" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Зокрема, Саакашвілі приколов значок у вигляді державного символу нашої країни на лацкан свого піджака в перевернутому вигляді.

Послідовність кольорів на українському прапорі – синій, а потім жовтий. Однак на піджаку скандального політика вони розміщені в зворотній послідовності. Це говорить про те, що Саакашвілі не знає, як виглядає символ держави, в уряді якого він хоче працювати.

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL: