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24 квітня • оновлено в 14:04
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Саакашвілі зганьбився на зустрічі зі "Слугою народу": прийшов з перевернутим прапором

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Експрезидент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі зганьбився через перевернутий прапор України на зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Жорсткий прокол політика можна побачити на кадрах його спілкування з журналістами, опублікованих на сторінці "4 каналу" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Скріншот відео

Зокрема, Саакашвілі приколов значок у вигляді державного символу нашої країни на лацкан свого піджака в перевернутому вигляді.

Послідовність кольорів на українському прапорі – синій, а потім жовтий. Однак на піджаку скандального політика вони розміщені в зворотній послідовності. Це говорить про те, що Саакашвілі не знає, як виглядає символ держави, в уряді якого він хоче працювати.

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Скріншот відео

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
сама по себе встреча ритуальная с особями случайными....Ну так для легитимизации процеса....время ближайшше покажет
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Хуже не будет. Михо это личность и гроза воров и коррупционеров. Будем посмотреть.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
из инерьвью:"отодвигать алегархические интиресы..."смешной галстукоед
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