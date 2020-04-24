Експрезидент Грузії, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі зганьбився через перевернутий прапор України на зустрічі з фракцією "Слуга народу".

Жорсткий прокол політика можна побачити на кадрах його спілкування з журналістами, опублікованих на сторінці "4 каналу" в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Зокрема, Саакашвілі приколов значок у вигляді державного символу нашої країни на лацкан свого піджака в перевернутому вигляді.

Послідовність кольорів на українському прапорі – синій, а потім жовтий. Однак на піджаку скандального політика вони розміщені в зворотній послідовності. Це говорить про те, що Саакашвілі не знає, як виглядає символ держави, в уряді якого він хоче працювати.

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Саакашвілі прийшов на зустріч з нардепами з перевернутим прапором України Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися, якщо стане віцепрем'єром з питань реформ. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.

Однак президент України Володимир Зеленський не приїхав на зустріч ексголови Одеської ОДА з нардепами від "Слуги народу" в КВЦ "Парковий". Голосів за його призначення віцепрем'єр-міністром з питань реформ поки немає.

Народна депутатка від "Слуги народу", голова комітету соціальної політики Галина Третьякова розповіла, що Саакашвілі не зміг представити ні команду, ні конкретний план роботи на зустрічі з парламентаріями.

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