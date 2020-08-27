Саакашвілі заявив, що залишиться на держслужбі в Україні, та пояснив, навіщо повертається до Грузії
Голова виконкому Національної ради реформ України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що братиме участь у парламентських виборах на батьківщині, але залишиться на держслужбі в Києві.
Про свої плани Саакашвілі розповів у Facebook. Політик приймав у себе вдома делегацію з Казахстану.
"Звичайно, я активно долучився до грузинської виборчої кампанії, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори", – повідомив Саакашвілі.
Він додав, що водночас продовжить виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ України.
"Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Якраз у межах діяльності Нацради я сьогодні приймав у себе вдома велику казахську делегацію у складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів", – написав експрезидент.
Він також уточнив, що домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ.
"Я багато розповідав про наші плани в Україні, а також свій досвід реформ і в Грузії, і в Україні. У кінці зустрічі мені подарували національний казахський одяг, складовою частиною якої є хлист, який, як мені здається, зараз дуже потрібен Україні для прискорення реформ!" – повідомив Саакашвілі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі вирішив покинути країну і повернутися до Грузії нібито через майбутні парламентські перегони.