Саакашвілі заявив, що залишиться на держслужбі в Україні, та пояснив, навіщо повертається до Грузії

Голова виконкому Національної ради реформ України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що братиме участь у парламентських виборах на батьківщині, але залишиться на держслужбі в Києві.

Про свої плани Саакашвілі розповів у Facebook. Політик приймав у себе вдома делегацію з Казахстану.

"Звичайно, я активно долучився до грузинської виборчої кампанії, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори", – повідомив Саакашвілі.

Він додав, що водночас продовжить виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ України.

"Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Якраз у межах діяльності Нацради я сьогодні приймав у себе вдома велику казахську делегацію у складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів", – написав експрезидент.

Він також уточнив, що домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ.

"Я багато розповідав про наші плани в Україні, а також свій досвід реформ і в Грузії, і в Україні. У кінці зустрічі мені подарували національний казахський одяг, складовою частиною якої є хлист, який, як мені здається, зараз дуже потрібен Україні для прискорення реформ!" – повідомив Саакашвілі.

Саакашвілі залишиться головою виконкому Нацради реформ України (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Політик прийняв у себе вдома делегацію з Казахстану (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Саакашвілі домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Голові виконкому Нацради реформ подарували казахський одяг і хлист (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Саакашвілі пояснив, навіщо хоче повернутися до Грузії (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі вирішив покинути країну і повернутися до Грузії нібито через майбутні парламентські перегони.