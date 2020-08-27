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Саакашвілі заявив, що залишиться на держслужбі в Україні, та пояснив, навіщо повертається до Грузії

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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  • Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що братиме участь у виборчій кампанії в Грузії

  • Також він заявив, що продовжить виконувати обов'язки голови виконкому Нацради реформ України

  • Політик зустрівся з делегацією з Казахстану і домовився про співпрацю

Саакашвілі заявив, що візьме участь у грузинських виборах

Саакашвілі заявив, що візьме участь у грузинських виборах. Facebook Міхеїла Саакашвілі

Голова виконкому Національної ради реформ України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі підтвердив, що братиме участь у парламентських виборах на батьківщині, але залишиться на держслужбі в Києві.

Про свої плани Саакашвілі розповів у Facebook. Політик приймав у себе вдома делегацію з Казахстану.

"Звичайно, я активно долучився до грузинської виборчої кампанії, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться Національні вибори", – повідомив Саакашвілі.

Він додав, що водночас продовжить виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ України.

"Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Якраз у межах діяльності Нацради я сьогодні приймав у себе вдома велику казахську делегацію у складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів", – написав експрезидент.

Він також уточнив, що домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ.

"Я багато розповідав про наші плани в Україні, а також свій досвід реформ і в Грузії, і в Україні. У кінці зустрічі мені подарували національний казахський одяг, складовою частиною якої є хлист, який, як мені здається, зараз дуже потрібен Україні для прискорення реформ!" – повідомив Саакашвілі.

Саакашвілі залишиться головою виконкому Нацради реформ України

Саакашвілі залишиться головою виконкому Нацради реформ України (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Політик прийняв у себе вдома делегацію з Казахстану

Політик прийняв у себе вдома делегацію з Казахстану (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Саакашвілі домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ

Саакашвілі домовився з казахами про співпрацю в сфері реформ (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Голові виконкому Нацради реформ подарували казахський одяг і хлист

Голові виконкому Нацради реформ подарували казахський одяг і хлист (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Саакашвілі пояснив, навіщо хоче повернутися до Грузії

Саакашвілі пояснив, навіщо хоче повернутися до Грузії (Facebook Міхеїла Саакашвілі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава виконавчого комітету Ради реформ України Міхеїл Саакашвілі вирішив покинути країну і повернутися до Грузії нібито через майбутні парламентські перегони.

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УкраїнаНаціональна рада реформ УкраїниМіхеїл Саакашвілі
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