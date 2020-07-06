Саакашвілі заявив про створення в Україні "барометра корупції"

В Україні шляхом перевірки законопроєктів із погляду можливих закладених корупційних інтересів створять "барометр корупції законодавчої діяльності".

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі. Він розповів, що 6 липня провів із цього приводу зустріч з юристами.

"Ми будемо знайомити з їх висновками як членів парламенту, так і широку громадськість", – написав він.

Ще одну зустріч Саакашвілі провів із керівником НАЗК Олександром Новіковим.

"Ми вирішили укласти меморандум про співпрацю між Національною радою реформ і НАЗК із точки зору недопущення корупційних інтересів у законодавчій діяльності", – зазначив експрезидент Грузії.

Зустрічі політика. Facebook Міхеїла Саакашвілі

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїл Саакашвілі заявив, що Україну чекають реформи на митниці, у податковій і судовій системах. Він також анонсував звільнення чиновників.