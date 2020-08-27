Саакашвілі заявив про повернення в Грузію

Голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину.

Він висловив подяку Україні як своєму "другому дому". Про це політик сказав у відеозверненні грузинською мовою, яке опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Помилки, звичайно ж були, і були дуже серйозні, але Бог свідок, я хотів кращого для свого народу", – цитують його слова в розшифровці під роликом, де Саакашвілі вибачається перед грузинським народом і каже, що повертається.

Політик заявив, що через помилки, які зробив тому, що не зміг здійснити до кінця свої задуми, публічно вибачається перед усіма. Він зізнався, що безмежно вдячний грузинському народу, який зробив його учасником успішного історичного процесу будівництва грузинської держави.

"Протягом усіх цих семи років не було жодного дня, щоб я не був зацікавлений новинами Грузії, і я точно знаю, що моя робота на посаді президента не була марною, і багато з того, що ми створили, до сих пір збереглося і працює . Але в той же час, коли я чую новини з Грузії, я точно розумію і знаю, що ми можемо жити набагато крутіше, набагато краще і кожен грузин може бути багатим і це у нас вийде разом! я повертаюся! " – заявив Саакашвілі.

Він також зізнався в любові до України та подякував долі, яка дала йому можливість останні сім років відчувати захищеність і отримати час на те, щоб все обдумати й переосмислити. Тепер, підкреслив політик, він уже знає, "як краще служити нашій країні, як уникнути помилок".

Міхеїл Саакашвілі (Facebook Mikheil Saakashvili)

"Україна – мій другий дім. Свого часу я приїхав сюди зі свого головного дому, моєї солодкої Грузії. Завжди любив Україну ще зі студентства, в найважчий період саме Україна прийняла мене таким, який я є, без будь-яких умов і вимог, і я це дуже ціную", – додав Саакашвілі.

Водночас на своїй сторінці у Facebook політик написав про те, що завжди допомагатиме двом своїм народам – грузинському й українському – ставати ще кращими і успішнішими, оскільки це його "обов'язок, шлях, доля". До посту він прикріпив фото з відеозвернення.

"Я грузин, я українець. Завжди мав, і завжди матиму дві домівки. Я завжди відчував обов’язок допомагати обом моїм народам. Саме тому ніколи не припиняв активну участь в політичному житті обох країн. Коли був президентом Грузії, то брав участь у Майдані і активно захищав інтереси України на міжнародній арені. Коли я приїхав до України у 2013 році й фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Впевнений, що так буде і в майбутньому: де б я не був, завжди буду вірним сином двох дружніх країн – Грузії та України", – написав Саакашвілі.

Зізнання Саакашвілі (Facebook Mikheil Saakashvili)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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