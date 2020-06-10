Саакашвілі запропонував скасувати Конституційний суд і нарвався на критику
Глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував "скасувати" або реформувати Конституційний суд України, зробивши його окремою палатою іншого.
Він також назвав український суд "страшним шкідником". Такою заявою політик відзначився в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Я вільна людина, навіть не держслужбовець, і можу сказати те, що думаю. Мені здається, що має бути референдум за скасування Конституційного суду в Україні – скасування. Тому що це група абсолютних ледарів, шкідників", – заявив він.
За словами Саакашвілі, судді КСУ "блокують все позитивне, що відбувається в країні", водночас українці навіть не знають їхніх імен. Крім цього, вважає експрезидент Грузії і колишній губернатор Одеси, у суддів є і більш далекосяжні плани, а також "господарі", які ними керують.
"Кожного разу ми сидимо на бомбі: як тільки у Верховній Раді збираються щось ухвалити, вони все блокують... Потрібно зробити КСУ окремою палатою у Верховному суді і набрати нових людей. Але це повинні вирішити через референдум", – пояснив своє "просте рішення "Саакашвілі.
Зазначимо, що на таку заяву політика щодо Конституційного суду критично відреагував депутат ВРУ 8 скликання Борислав Береза.
"Він пропонує його скасувати. До бісової матері. Розформувати і зробити окремою палатою якогось суду. Баришівського, наприклад. Або Печерського. Зробити його таким, щоб президент або виконуючий його обов'язки Єрмак могли дзвонити туди, як у будь-який інший суд і говорити, яке рішення той повинен ухвалити. Просте рішення? Дуже просте. Я б навіть сказав примітивне. Але для України зійде. Так вважає Саакашвілі", – написав він у своєму Facebook.
Береза погодився із тим, що в Конституційному суді більшість суддів перебувають "явно не на своєму місці", проте причина не в цьому. Суддів, підкреслив він, можна і потрібно замінити, але не на "покірних ОП", а таких, до яких є довіра у суспільства.
"І за якими немає шлейфу справ і рішень, що дозволяють суддю "підвісити", аби він ухвалював потрібні Банковій рішення. Чи це занадто складне рішення для керівника офісу простих рішень і мета не в якісній зміні Конституційного суду, а в тому, щоб взяти його під контроль? Щось погано пахне від цього простого рішення", – підсумував депутат минулого скликання ВРУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі провів онлайн-зустріч із представниками бізнесу, під час якої він втратив самовладання, відповідаючи на запитання одного з учасників.