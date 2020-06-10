Глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував "скасувати" або реформувати Конституційний суд України, зробивши його окремою палатою іншого.

Він також назвав український суд "страшним шкідником". Такою заявою політик відзначився в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вільна людина, навіть не держслужбовець, і можу сказати те, що думаю. Мені здається, що має бути референдум за скасування Конституційного суду в Україні – скасування. Тому що це група абсолютних ледарів, шкідників", – заявив він.

За словами Саакашвілі, судді КСУ "блокують все позитивне, що відбувається в країні", водночас українці навіть не знають їхніх імен. Крім цього, вважає експрезидент Грузії і колишній губернатор Одеси, у суддів є і більш далекосяжні плани, а також "господарі", які ними керують.

"Кожного разу ми сидимо на бомбі: як тільки у Верховній Раді збираються щось ухвалити, вони все блокують... Потрібно зробити КСУ окремою палатою у Верховному суді і набрати нових людей. Але це повинні вирішити через референдум", – пояснив своє "просте рішення "Саакашвілі.

Зазначимо, що на таку заяву політика щодо Конституційного суду критично відреагував депутат ВРУ 8 скликання Борислав Береза.

"Він пропонує його скасувати. До бісової матері. Розформувати і зробити окремою палатою якогось суду. Баришівського, наприклад. Або Печерського. Зробити його таким, щоб президент або виконуючий його обов'язки Єрмак могли дзвонити туди, як у будь-який інший суд і говорити, яке рішення той повинен ухвалити. Просте рішення? Дуже просте. Я б навіть сказав примітивне. Але для України зійде. Так вважає Саакашвілі", – написав він у своєму Facebook.

Скриншот Facebook/Borislav Bereza

Береза погодився із тим, що в Конституційному суді більшість суддів перебувають "явно не на своєму місці", проте причина не в цьому. Суддів, підкреслив він, можна і потрібно замінити, але не на "покірних ОП", а таких, до яких є довіра у суспільства.

"І за якими немає шлейфу справ і рішень, що дозволяють суддю "підвісити", аби він ухвалював потрібні Банковій рішення. Чи це занадто складне рішення для керівника офісу простих рішень і мета не в якісній зміні Конституційного суду, а в тому, щоб взяти його під контроль? Щось погано пахне від цього простого рішення", – підсумував депутат минулого скликання ВРУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі провів онлайн-зустріч із представниками бізнесу, під час якої він втратив самовладання, відповідаючи на запитання одного з учасників.