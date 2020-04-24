Саакашвілі закритий "вхід" у Кабмін! Знайшовся важливий нюанс у законі

Колишній президент Грузії і звільнений глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі не стане віцепрем'єрміністром з питань реформ без порушення закону.

Згідно ст.7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту".

Причому в законі відсутня норма, що особа повинна бути засуджена саме в Україні. Таким чином Міхеїл Саакашвілі не може бути членом українського уряду, оскільки має судимість, яка не знята і не погашена в Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, де проти нього порушили ряд кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

Міхеїл Саакашвілі РБК

Наприклад, у червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеїла Саакашвілі до шести років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що в 2005 році Саакашвілі, який займав у той час пост президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 р. Тбіліський міський суд визнав винним Михеїла Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури в тому, що Саакашвілі в 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство в 2006 році співробітника банку Сандро Гіргвліані.

Справа про це вбивство мало широкий резонанс в Грузії, так як до вбивства Гіргвліані побічно були причетні колишній міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, начальник департаменту конституційної безпеки Дата Ахалая і інші високопоставлені співробітники правоохоронних органів.

У разі призначення Міхеїла Саакашвілі на пост віце-прем'єр-міністра з питань реформ OBOZREVATEL подасть в суд на таке безпрецедентне і незаконне рішення.

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