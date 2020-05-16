Саакашвілі захворів коронавірусом? У ексглави Грузії зробили заяву

У Telegram-каналі "Темный рыцарь" заявили, що керівник Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі нібито заразився коронавірусом.

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Відповідне повідомлення було опублікованоу суботу, 16 травня. Жодних подробиць джерело не вказало. "Саакашвілі захворів на коронавірус", – йдеться в повідомленні.

Пізніше в пресслужбі Саакашвілі інформацію про можливий COVID-19 у експрезидента Грузії спростували. Прессекретарка політика на своїй сторінці в Facebook написала: "Саакашвілі здоровий! Відпочинку не буде".

Нагадаємо, що Telegram-канал "Темный рыцарь" публікує компромати на чиновників і подробиці про скандали з депутатами від президентської партії "Слуга народу". Хто "зливає" інформацію, достовірно невідомо.

Саакашвілі захворів на коронавірус

За однією з версій, інформацію публікує народний депутат президентської фракції у Верховній Раді. Про це розповів глава фракції СН Давид Арахамія, зазначивши, що знає ім'я цього політика, але називати не буде.

Народна депутатка Анна Скороход, яка була виключена з фракції СН, припустила, що канал можуть вести відразу кілька народних депутатів із президентської фракції.

При цьому, за інформацією ЗМІ, "Темный рыцарь" може належати відомому олігарху. Серед його ймовірних авторів також називають депутатів Олександра Дубінського і Максима Бужанського.

Як писав OBOZREVATEL раніше, актори студії "Квартал 95" Степан Казанін та Ірина Сопонару потролили одіозного політика Міхеіла Саакашвілі, якого президент України Володимир Зеленський призначив керівником Виконавчого комітету реформ.