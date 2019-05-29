Прем'єр або генпрокурор: Мусієнко розповів про амбіції Саакашвілі

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну може претендувати на посаду прем'єр-міністра або генерального прокурора.

Про такий варіант розвитку подій в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експерта, якщо одіозний політик не задовольнить свої амбіції, то може перейти в опозицію до нового президента Володимира Зеленського, який своїм указом повернув Саакашвілі українське громадянство.

"Саакашвілі — досить відома, професійна, харизматична особистість у політичних колах. Можливо, він захоче певну посаду в оточенні нового президента Зеленського. Можливо, прем'єр-міністра чи генерального прокурора", — припустив Мусієнко.

"Якщо не буде відповідної посади, яка задовольнить його амбіції, або він розчарується в команді, то я не виключаю, що він може перейти в опозицію до Зеленського. Все може бути", — зазначив він.

На даному етапі, за його словами, президент Зеленський від повернення Саакашвілі лише виграє.

"Зараз приїде Саакашвілі, буде на всіх ефірах, створить інформаційний шум, всі про це говоритимуть. Він критикуватиме Порошенка. Казатиме, що був борцем із режимом, а Порошенко його за це незаконно позбавив громадянства і викинув з України. Тобто це прямий удар по Порошенку і його політичній силі, і для них це матиме негативні наслідки", — пояснив Мусієнко.

"А для Зеленського це позитивно. Поки що", — наголосив він.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня. Консул України у Варшаві вже видала йому посвідчення особи на повернення в Україну.

Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну Facebook/Mikheil Saakashvili

При цьому не виключено, що в Україні Саакашвілі зіткнеться із кримінальним переслідуванням. Про таку можливість у ефірі ObozTV попередив відомий адвокат Микола Полозов.

"А зараз в аеропорт і до Києва!", — написав Саакашвілі у соцмережах Facebook/Mikheil Saakashvili

OBOZREVATEL нагадує передісторію:

Президент Грузії (2004-2013 рр.) Міхеїл Саакашвілі отримав український паспорт від тодішнього президента України Петра Порошенка у травні 2015 року, коли був призначений главою Одеської облдержадміністрації.

Незабаром губернатор почав конфліктувати із главою держави. У липні 2017 року, коли Саакашвілі перебував за кордоном, Порошенко позбавив його українського громадянства. Йому було заборонено в'їзд до країни до 2021 року.

Восени 2017 року Саакашвілі в оточенні своїх прихильників прорвався через кордон.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані "Сулугуні" у Києві і видворили до Польщі через порушення законодавства.

28 травня новий президент України Володимир Зеленський своїм указом повернув Саакашвілі українське громадянство.

Українці к мережі бурхливо відреагували на це рішення.

Сам одіозний політик подякував Зеленському і одразу придбав квиток на літак до України.

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