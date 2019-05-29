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/Політика

Прем'єр або генпрокурор: Мусієнко розповів про амбіції Саакашвілі

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі після повернення в Україну може претендувати на посаду прем'єр-міністра або генерального прокурора.

Про такий варіант розвитку подій в ефірі ObozTV розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку експерта, якщо одіозний політик не задовольнить свої амбіції, то може перейти в опозицію до нового президента Володимира Зеленського, який своїм указом повернув Саакашвілі українське громадянство.

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"Саакашвілі — досить відома, професійна, харизматична особистість у політичних колах. Можливо, він захоче певну посаду в оточенні нового президента Зеленського. Можливо, прем'єр-міністра чи генерального прокурора", — припустив Мусієнко.

"Якщо не буде відповідної посади, яка задовольнить його амбіції, або він розчарується в команді, то я не виключаю, що він може перейти в опозицію до Зеленського. Все може бути", — зазначив він.

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На даному етапі, за його словами, президент Зеленський від повернення Саакашвілі лише виграє.

"Зараз приїде Саакашвілі, буде на всіх ефірах, створить інформаційний шум, всі про це говоритимуть. Він критикуватиме Порошенка. Казатиме, що був борцем із режимом, а Порошенко його за це незаконно позбавив громадянства і викинув з України. Тобто це прямий удар по Порошенку і його політичній силі, і для них це матиме негативні наслідки", — пояснив Мусієнко.

"А для Зеленського це позитивно. Поки що", — наголосив він.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня. Консул України у Варшаві вже видала йому посвідчення особи на повернення в Україну.

Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну

Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну

Facebook/Mikheil Saakashvili

При цьому не виключено, що в Україні Саакашвілі зіткнеться із кримінальним переслідуванням. Про таку можливість у ефірі ObozTV попередив відомий адвокат Микола Полозов.

"А зараз в аеропорт і до Києва!", — написав Саакашвілі у соцмережах

"А зараз в аеропорт і до Києва!", — написав Саакашвілі у соцмережах

Facebook/Mikheil Saakashvili

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПозбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства
Особи
Міхеїл СаакашвіліОлександр МусієнкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ГромадянствопосадаКабінет Міністрів України
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Україна не заповідник для корупціонерів та популістів.... та якщо і ви думаєти шлунком, то повилітаєте як пробки з відкоркованого шампанського
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Кулакова Соня
Кулакова Соня
Моя блaгoдарность тeм, кто пoказал мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁iluipgt Прocто пройдя прocтой опрoc пoлyчилa почти пoлyгoдовyю зарплату)) Пользуйтecь, пoка eсть вoзмoжноcть=)
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zhukov vanya
zhukov vanya
Кулакова Соня, Дуня Кулакова- "Приходите завтра".
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