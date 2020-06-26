Глава виконавчого комітету Ради реформ Михеїл Саакашвілі заявив, що українські чиновники витіснили державу, а люди в країні народжуються із чіпами, оскільки одразу діляться на групи.

За його словами, в Україні "немає держави". Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"В Україні є чиновники, які (діють. – Ред.) ім'ям неіснуючої держави, тому що держава – це та, яка для всіх, яка забезпечує справедливість для всіх, захищає всіх. Де таке в Україні існує? В ній існує купа чиновників, а в кожній їхній групі є свій начальник", – висловився Саакашвілі.

На його думку, якість життя в Україні теж жорстко визначається належністю до певної групи. Політик підкреслив, що в українській державі людина "народжується з чіпом на вусі".

"Ходить, ноги, руки, з двома очима, нормально розмовляє, а на вусі чіп, мовляв, я представляю цю конкретну групу. Неначе люди народжуються з цим. А де держава? Держави просто немає", – переконаний Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі вважає, що Росія краща за Україну в сфері економічних реформ.