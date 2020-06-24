Саакашвілі висловився про настирливість Богдана. Відео

Політика 13:39, 24.06.2020 Оновлено: 13:42, 24.06.2020

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан хотів зробити щось хороше, але не завжди хорошими були його методи.

Таку думку висловив у програмі "В гостях у Дмитра Гордона" колишній президент Грузії, глава Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі. І додав, що йому подобається "напористість і настирливість Богдана" (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Також політик зазначив, що не знає, чи є у екс-глави ОП якесь політичне майбутнє.

"Історія нас багато раз дивувала, але, думаю, у всіх людей є якийсь шанс і якесь вікно. І іноді їх треба використовувати так, як ніби це останній раз, як ніби другого заходу не буде. Ці хлопці молодші за нас, вони думають, що у них все попереду, я їм всім бажаю успіхів", – уклав Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Саакашвілі назвав головну помилку президента Володимира Зеленського в стосунках з президентом РФ Путіним.

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