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30 вересня • оновлено в 19:12
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Саакашвілі вирішив раптово виїхати з України: що відомо

18.6т Читати матеріал російською

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі має намір найближчим часом залишити Україну, щоб повернутися у Грузію.

Політик зазначив, що має намір у рідній країні "відновити її державність", передає РИА "Новости".

"Я планую повернутися у Грузію найближчими місяцями. Немає нічого таємного. Правда, що і в Україні я почуваюся добре, але коли втрачаєш батьківщину...", – зазначив Саакашвілі.

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Нагадаємо, що 26 липня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення українського громадянства експрезидента Грузії та колишнього глави Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президенту Грузії та ексглаві Одеської області Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі також розповів про свої плани після повернення. За словами політика, мститися Порошенко він не має наміру.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
НУ, немог же Коломойша, платить Ср*акашвили, что тот бегал и орал на ЗЕлю "БариИг- корупционээээр" !!!! =)))) ЕЩЁ РАНО !!! =)))
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Марченко Юра
Марченко Юра
Мишка поедет у абхазов и осетин землю забирать ,думаю не сможет
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1
асп асп
асп асп
Дергай нах..., галстукожуй!
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