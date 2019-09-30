Саакашвілі вирішив раптово виїхати з України: що відомо

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі має намір найближчим часом залишити Україну, щоб повернутися у Грузію.

Політик зазначив, що має намір у рідній країні "відновити її державність", передає РИА "Новости".

"Я планую повернутися у Грузію найближчими місяцями. Немає нічого таємного. Правда, що і в Україні я почуваюся добре, але коли втрачаєш батьківщину...", – зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, що 26 липня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення українського громадянства експрезидента Грузії та колишнього глави Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

28 травня 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президенту Грузії та ексглаві Одеської області Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

Міхеїл Саакашвілі

Саакашвілі також розповів про свої плани після повернення. За словами політика, мститися Порошенко він не має наміру.

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