Саакашвілі видав заяву про перевагу реформ у Росії

Політика 09:03, 26.06.2020

Глава Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі вважає, що Росія краще України в сфері економічних реформ.

Як заявив він у ході відеоконференції, РФ пішла "далеко-далеко вперед України" в питанні дерегуляції економіки і ефективності фіскальної системи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Саакашвілі, російська влада слухає бізнес набагато активніше, ніж в Україні, влада якої "все розмовляє".

"У Росії є багато речей (які ми намагаємося виправити в Україні), які там вирішуються набагато швидше і успішніше ніж у нас. Там скорочується бюрократія, поліпшується податкова система. І Росія перемагає нас на фронті, на якому вона ну ніяк не може вигравати, тому що Україна – це демократія, тому що в Україні є волелюбне суспільство, тому що в Україні є набагато більший потенціал", – зазначив він.

При цьому політик додав, що в Україні є бюрократія, яка є ворогом не меншим, ніж зовнішній ворог.

"Свого часу маленька Грузія настільки випередила Росію щодо реформ, що навіть Медведєв та інші керівники змушені були публічно це визнати і навіть копіювали у нас якісь реформи, це було загальновідомим фактом. Природно ми не могли завдати поразки Росії на військовому фронті, але нанесли їм нищівної поразки на фронті реформ. На жаль, в Україні інша ситуація і мені це дуже не подобається", – підкреслив Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхеїл Саакашвілі оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ через Facebook.

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