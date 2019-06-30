Саакашвілі та Ляшко зчепилися в прямому ефірі: відео перепалки

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко зчепився у словесній перепалці з колишнім керівником Одеської ОДА та експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Це сталося в прямому ефірі телеканалу "НАШ" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Ляшко виступив з промовою щодо проблем сімей із хворими дітьми. Після цього він запитав у представника президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслана Степанчука, чому досі не підписано закон про тимчасові слідчі комісії та процедуру імпічменту, які обіцяв під час передвиборної кампанії глава держави. Після цього Саакашвілі звернувся до лідера Радикальної партії.

"Нескромне питання. Ви, інші депутати, не хочете надати своє майно в Конча-Заспі хворим на ДЦП, не хочете мільйон доларів пожертвувати на лікування дітей? Це було б корисніше, ніж просто говорити", – сказав він Ляшко.

Ляшко vs Саакашвілі

У відповідь нардеп жорстко сказав Саакашвілі, що той міг би повернутися до рідної країни, а не займатися політикою в Україні.

"А ви не хочете поїхати до рідної Грузії, де проти вас є вирок на шість років. Для того, щоб до рідного народу приїхати та виконувати закони Грузії", – відповів Ляшко.

На це Саакашвілі накинувся на опонента, що той нічого не робить, на відміну від нього. "Дорогу я побудував в Одесі, на відміну від Вас, який базікає і нічого не будував для України", – прокричав він.

Саакашвілі Скріншот

Далі Саакашвілі вигукував щось про майно народного депутата, проте його словами було складно розібрати, оскільки ведучий намагався заспокоїти політиків. "А з грузинськими олігархами я розберуся паралельно", – додав глава партії "Рух Нових Сил".

"Як ви розбиралися з політв'язнями, знає весь світ. Коли Ви проривали український кордон, чого ви зараз не рятуєте рідних грузинів. Чого ви до Грузії не їдете", – сказав Ляшко з посмішкою, після чого перепалка тривала ще якийсь час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня Ляшко побився з нардепом Ігорем Мосійчуком. Останній нібито вдарив лідера РПЛ по чолу тростиною.

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