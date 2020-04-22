Саакашвілі рветься в Кабмін: стало відомо про переговори зі "слугами народу"

Ексглава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зустрінеться з фракцією "Слуга народу" і обговорить можливе призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ.

Як передає УП з посиланням на джерела в президентській фракції, в п'ятницю, 24 квітня, Саакашвілі буде переконувати нардепів підтримати його призначення.

"Якщо 70% фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування в зал Верховної Ради. У разі ж підтримки менше 70% "фракцію через коліно ніхто ламати не стане", – сказано в повідомленні.

При цьому, як повідомляють джерела, багато членів фракції не хочуть бачити Саакашвілі в уряді.

Зеленський і Саакашвілі

Як писав OBOZREVATEL, ймовірне призначення Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з питань реформ викликало величезний ажіотаж серед українців. Багато з них розкритикували Зеленського за таке "нове обличчя" в Кабміні.