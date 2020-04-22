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23 квітня • оновлено в 02:49
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Саакашвілі рветься в Кабмін: стало відомо про переговори зі "слугами народу"

1.5т
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Ексглава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі зустрінеться з фракцією "Слуга народу" і обговорить можливе призначення віце-прем'єр-міністром з питань реформ.

Як передає УП з посиланням на джерела в президентській фракції, в п'ятницю, 24 квітня, Саакашвілі буде переконувати нардепів підтримати його призначення.

"Якщо 70% фракції будуть готові підтримати призначення Саакашвілі, то питання винесуть на голосування в зал Верховної Ради. У разі ж підтримки менше 70% "фракцію через коліно ніхто ламати не стане", – сказано в повідомленні.

При цьому, як повідомляють джерела, багато членів фракції не хочуть бачити Саакашвілі в уряді.

Зеленський і Саакашвілі

Зеленський і Саакашвілі

Як писав OBOZREVATEL, ймовірне призначення Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з питань реформ викликало величезний ажіотаж серед українців. Багато з них розкритикували Зеленського за таке "нове обличчя" в Кабміні.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Помнится, Парашка лишил Мичико звания "Рагуль". Но теперь галстукоед снова получит священное право cpaть в шаровары.
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