Новопризначений глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі повідомив, що 7 травня особисто зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це колишній глава Грузії та Одеської ОДА написав на своїй сторінці у Facebook. Зустріч він назвав "тривалою і цікавою".

Зеленський і Саакашвілі Колаж

Президент, за словами Саакашвілі, дуже рішуче налаштований на радикальні реформи та зміни в країні.

"Мені дуже сподобався його настрій, тому що сам факт мого призначення показує, що він готовий йти на неординарні кроки, проти яких його відмовляла величезна кількість людей.

В основному його відмовляли ті, хто хочуть, щоб в Україні зберігався статус-кво, а статус кво – це болото. Україну треба витягувати з болота..." – написав Саакашвілі.

Він додав, що в Зеленського "є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось то зробити для свого народу і для кожного українця".

Саакашвілі стверджує, що готовий максимально допомагати президенту "з урахуванням свого досвіду, успіхів і невдач".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський підписав Указ № 169/2020, яким призначив Саакашвілі на посаду, 7 травня.