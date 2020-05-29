Саакашвілі привітав українських прикордонників зі святом окупантів. Фото

Глава Виконавчого комітету реформ і член Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі 28 травня опублікував привітання з Днем прикордонника, який відзначається в Росії.

Він виклав у Facebook свою фотографію в береті українського прикордонника, з похідною флягою і саперною лопаткою (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Міхеїл Саакашвілі назвав себе "бувалим прикордонником"

"Як бувалий прикордонник (ОКПП "Чоп", "Бориспіль") вітаю всіх причетних з Днем прикордонника! (За старим стилем)", – написав Саакашвілі.

В Україні День прикордонника з 2018 року відзначається 30 квітня, в Росії – 28 травня. У цей день в 1918 році декретом РНК заснована прикордонна охорона кордону РРФСР.

У сучасній РФ День прикордонника 28 травня встановлено "з метою відродження історичних традицій Росії і її прикордонних військ".

Facebook Міхеїла Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхеїл Саакашвілі поставив ультиматум президенту України Володимиру Зеленському заради посади для ексглави Нацполіції Хатії Деканоїдзе.