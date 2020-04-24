Головна Новини
24 квітня • оновлено в 12:34
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Саакашвілі приїхав на переговори зі "Слугою народу" і розповів, що робитиме в Кабміні

2.5т
Читати матеріал російською

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ, прибув на зустріч із партією "Слуга народу" до КВЦ "Парковий" у Києві.

Зустрівшись біля входу з журналістами, він розповів, які питання має намір курувати в уряді у разі свого призначення. Відео опублікували на сторінці "4 каналу" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, своїми головними пріоритетами він визначив підтримку бізнесу та переговори з Міжнародним валютним фондом.

Міхеіл Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі

Скриншот відео

"Україна заходить у дуже сильний економічний шторм, цунамі, кризу. І нам треба знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб врятувати не тільки українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині і взагалі врятувати українську державу. Тому я думаю, що треба вживати неординарних заходів", – сказав Саакашвілі.

Він наголосив, що хоче прискорити всі перетворення в країні, посилити роботу з парламентом, а також відсунути убік олігархічні інтереси і максимально все зробити для того, щоб звільнити український бізнес. За словами Саакашвілі, підприємці перебувають у феодальній залежності від держави.

"Також президент мені доручив займатися переговорами з МВФ. Україні потрібно набагато більше допомоги, мають бути лінії, які дозволять зберегти національну гідність та інтереси України. Нам потрібні чіткі переговори та прийнятні умови. Я за прискорення інтеграції України в Європу, але на наших умовах, а не якихось бюрократів", – зазначив політик.

Пізніше, відповідаючи на запитання про свій імпульсивний характер, Саакашвілі запевнив, що не має наміру "розгойдувати човен під час шторму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
27
21
Смішно
3
Цікаво
8
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Авантюра!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колобов Макс
Колобов Макс
До «Зеленский - Барыга» осталось 100 дней.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
Миха, зря ты помогаешь зеленому Титанику..он все равно уйдет на дно..и тебя утащит!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги