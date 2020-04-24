Саакашвілі приїхав на переговори зі "Слугою народу" і розповів, що робитиме в Кабміні

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ, прибув на зустріч із партією "Слуга народу" до КВЦ "Парковий" у Києві.

Зустрівшись біля входу з журналістами, він розповів, які питання має намір курувати в уряді у разі свого призначення. Відео опублікували на сторінці "4 каналу" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, своїми головними пріоритетами він визначив підтримку бізнесу та переговори з Міжнародним валютним фондом.

Міхеіл Саакашвілі Скриншот відео

"Україна заходить у дуже сильний економічний шторм, цунамі, кризу. І нам треба знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб врятувати не тільки українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині і взагалі врятувати українську державу. Тому я думаю, що треба вживати неординарних заходів", – сказав Саакашвілі.

Він наголосив, що хоче прискорити всі перетворення в країні, посилити роботу з парламентом, а також відсунути убік олігархічні інтереси і максимально все зробити для того, щоб звільнити український бізнес. За словами Саакашвілі, підприємці перебувають у феодальній залежності від держави.

"Також президент мені доручив займатися переговорами з МВФ. Україні потрібно набагато більше допомоги, мають бути лінії, які дозволять зберегти національну гідність та інтереси України. Нам потрібні чіткі переговори та прийнятні умови. Я за прискорення інтеграції України в Європу, але на наших умовах, а не якихось бюрократів", – зазначив політик.

Пізніше, відповідаючи на запитання про свій імпульсивний характер, Саакашвілі запевнив, що не має наміру "розгойдувати човен під час шторму".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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