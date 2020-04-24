Саакашвілі приїхав на переговори зі "Слугою народу" і розповів, що робитиме в Кабміні

Експрезидент Грузії, колишній глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, якого можуть призначити віцепрем'єр-міністром з питань реформ, прибув на зустріч із партією "Слуга народу" до КВЦ "Парковий" у Києві.
Зустрівшись біля входу з журналістами, він розповів, які питання має намір курувати в уряді у разі свого призначення. Відео опублікували на сторінці "4 каналу" у Facebook (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема, своїми головними пріоритетами він визначив підтримку бізнесу та переговори з Міжнародним валютним фондом.
Міхеіл Саакашвілі
Скриншот відео
"Україна заходить у дуже сильний економічний шторм, цунамі, кризу. І нам треба знаходити дуже неординарні кроки для того, щоб врятувати не тільки українську економіку, але максимально послабити удар по кожній українській родині і взагалі врятувати українську державу. Тому я думаю, що треба вживати неординарних заходів", – сказав Саакашвілі.
Він наголосив, що хоче прискорити всі перетворення в країні, посилити роботу з парламентом, а також відсунути убік олігархічні інтереси і максимально все зробити для того, щоб звільнити український бізнес. За словами Саакашвілі, підприємці перебувають у феодальній залежності від держави.
"Також президент мені доручив займатися переговорами з МВФ. Україні потрібно набагато більше допомоги, мають бути лінії, які дозволять зберегти національну гідність та інтереси України. Нам потрібні чіткі переговори та прийнятні умови. Я за прискорення інтеграції України в Європу, але на наших умовах, а не якихось бюрократів", – зазначив політик.
Пізніше, відповідаючи на запитання про свій імпульсивний характер, Саакашвілі запевнив, що не має наміру "розгойдувати човен під час шторму".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром надасть план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії та нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок було зроблено під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг втрапити у десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".
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