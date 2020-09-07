Саакашвілі про висунення в прем'єри Грузії: я не вибираю між двома країнами

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції "Сила в єдності" стати кандидатом у прем'єр-міністри, проте не на повний термін, а на час стабілізаційного періоду.

Як випливає із заяви політика у Facebook, Саакашвілі має намір стати перехідним прем'єр-міністром, поки Грузії "не вдасться подолати глибоку економічну кризу".

"Зараз я перебуваю в Україні і виконую свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу державної архітектурно-будівельної інспекції", – написав політик.

Він додав, що незабаром український парламент розгляне запропоновану раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації.

Саакашвілі заявив, що продовжує поїздки Україною та працює в штатному режимі.

"Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там", – написав він.

Повний пост Саакашвілі. Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, про рішення висунути Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.

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