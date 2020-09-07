Саакашвілі про висунення в прем'єри Грузії: я не вибираю між двома країнами

Саакашвілі заявив, що згоден бути перехідним прем'єр-міністром Грузії.
Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі погодився на пропозицію об'єднаної грузинської опозиції "Сила в єдності" стати кандидатом у прем'єр-міністри, проте не на повний термін, а на час стабілізаційного періоду.
Як випливає із заяви політика у Facebook, Саакашвілі має намір стати перехідним прем'єр-міністром, поки Грузії "не вдасться подолати глибоку економічну кризу".
"Зараз я перебуваю в Україні і виконую свої функції глави виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підключення до електрики, судову реформу і реформу державної архітектурно-будівельної інспекції", – написав політик.
Він додав, що незабаром український парламент розгляне запропоновану раніше реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації.
Саакашвілі заявив, що продовжує поїздки Україною та працює в штатному режимі.
"Для мене доля України і Грузії нероздільні. Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і тут, і там", – написав він.
Повний пост Саакашвілі. Скриншот
Скриншот
Нагадаємо, про рішення висунути Саакашвілі кандидатом у прем'єр-міністри 7 вересня заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 серпня голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там щодо нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.
Саакашвілі вирішив покинути Україну й повернутися в Грузію нібито через майбутні парламентські перегони.
Водночас він запевнив, що залишиться на держслужбі у Києві.
Зі свого боку міністерка юстиції Грузії Тея Цулукіані попередила, що в разі, якщо Саакашвілі повернеться на батьківщину, його затримають просто на кордоні.
Проте 28 серпня опозиційна грузинська партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), яку очолює Саакашвілі, заявила про свій намір висунути його кандидатом у прем'єр-міністри країни перед парламентськими виборами.
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