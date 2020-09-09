Саакашвілі пообіцяли найкраще харчування у в'язниці Грузії

Міністр юстиції Грузії Теа Цулукані заявила, що колишній президент Міхеїл Саакашвілі буде затриманий на кордоні, якщо прибуде в країну.

У такому випадку вона пообіцяла Саакашвілі забезпечити найкращим харчуванням у в'язниці, як і всіх інших ув'язнених, передає "Руставі 2".

Цулукані зазначила, що грузинські в'язниці управляються за найвищими міжнародними стандартами.

"У нього буде найкраща їжа. У листопаді було заборонено навіть заморожене м'ясо, і ми годуємо ув'язнених свіжим м'ясом і сезонними фруктами і розробили кілька типів меню", – пояснила чиновник.

За її словами, в грузинській пенітенціарній системі всі засуджені отримують рівні умови, незалежно від того, хто вони.

Глава Мін'юсту наголосила, що Саакашвілі не зможе викликати хвилювання в Грузії, незалежно від того, знаходиться він на волі або у в'язниці, оскільки діюча політична влада в державі досить сильна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова виконавчого комітету Ради реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Незважаючи на те, що там на нього зареєстрували кілька кримінальних проваджень.

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