Саакашвілі почав будувати другий маєток під Києвом. Фото та відео

Експрезидент Грузії та колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі будує собі маєток на вулиці Ватутіна в селі Лісники, Київська область.

Селище розташоване всього за декілька кілометрів від столиці в напрямку Нової Обухівської траси, пише "Страна".

Там уже розміщена одноповерхова будівля з панорамними вікнами. Новий маєток зводиться на тій же ділянці. На території також є сад, гараж і невеликий будиночок (ймовірно, для персоналу). Біля воріт майорять три прапори: України, Грузії та Євросоюзу.

Будинок Саакашвілі під Києвом

У селі на вулицях встановлені камери спостереження, усюди висять таблички, що "об'єкт під наглядом", а територію обходять сторожі.

Згідно з даними Держгеокадастру, мати Саакашвілі Гулі Аласанія 2017 року придбала ділянку розміром трохи більш як 10 соток. Видання пише, що земля в Лісниках коштує від 2 тисяч доларів за сотку. А одноповерховий будинок і 15 соток території обійдуться щонайменше в 450 тисяч доларів.

Будинок Саакашвілі в селі Лісники

2018 року Саакашвілі розповідав про цей маєток під Києвом.

"2016 року, коли я переїхав до Києва з Одеси, моя мама побачила, що я тут надовго. Вона продала батьківську хату в центрі Тбілісі й купила маленьку ділянку під Києвом, де почала будівництво одноповерхового трикімнатного будинку", – говорив він.

Зазначається, що в селі Лісники також є будинки ексміністерки фінансів Наталії Яресько, співачки Руслани, будинок та ділянка землі художника Сергія Пояркова. Крім того, у Лісниках деякий час жив колишній міністр юстиції Роман Зварич.

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