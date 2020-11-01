Саакашвілі передчасно похвалився перемогою на виборах у Грузії. Відео

Експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеїл Саакашвілі передчасно похвалився перемогою на виборах у Грузії. Однак Центральна виборча комісія дала інші результати.

На своєму YouTube-каналі 31 жовтня він опублікував відеозвернення. У ньому Саакашвілі розповів, що опозиція Грузії загалом "здобула переконливу перемогу, отримавши майже 50% голосів" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він наголосив, що основа опозиції – його партія "Єдиний національний рух". Водночас, за словами Саакашвілі, лідер партії влади "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі набрав усього 40% голосів.

"Серед опозиції основний кістяк складає "Єдиний національний рух", який очолюю я. Ми отримали майже 34% голосів. А за іншими даними, з виборчих комісій, ми отримали у всіх головних містах Грузії понад 50% голосів", – заявив Саакашвілі.

Водночас, за даними обробки грузинською ЦВК 97,09% протоколів, оприлюдненими 1 листопада, "Грузинська мрія" Іванішвілі лідирувала і набирала 48,05% голосів. В опозиційного блоку "Сила в єдності", до якого входить партія Міхеїла Саакашвілі "Єдиний національний рух" – 27,07%.

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