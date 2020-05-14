Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ у Facebook: що хоче від кандидатів
Глави Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ.
Оголошення він зробив на своїй сторінці в Facebook.
Кандидатам потрібно заповнити Google-форму, в якій вказати свої дані, прикріпити рекомендації з попереднього місця роботи і записати коротке відео про себе.
Серед обов'язкових критеріїв до кандидатів:
володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне;
досвід роботи за фахом від 5-ти років.
У свою чергу, Нацрада реформ пропонує ринковий рівень заробітної плати і сучасний офіс у центрі Києва.
Заявку потрібно подати до 23:00 18 травня. Починаючи з 19 травня будуть проводитися співбесіди з потенційними кандидатами.
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