Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ у Facebook: що хоче від кандидатів

Політика 15:34, 14.05.2020

Глави Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ.

Оголошення він зробив на своїй сторінці в Facebook.

Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ

Кандидатам потрібно заповнити Google-форму, в якій вказати свої дані, прикріпити рекомендації з попереднього місця роботи і записати коротке відео про себе.

Серед обов'язкових критеріїв до кандидатів:

  • володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне;

  • досвід роботи за фахом від 5-ти років.

У свою чергу, Нацрада реформ пропонує ринковий рівень заробітної плати і сучасний офіс у центрі Києва.

Заявку потрібно подати до 23:00 18 травня. Починаючи з 19 травня будуть проводитися співбесіди з потенційними кандидатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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