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14 травня • оновлено в 17:11
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Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ у Facebook: що хоче від кандидатів

2.6т
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Глави Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеїл Саакашвілі оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ.

Оголошення він зробив на своїй сторінці в Facebook.

Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ

Саакашвілі оголосив конкурс до Нацради реформ

Кандидатам потрібно заповнити Google-форму, в якій вказати свої дані, прикріпити рекомендації з попереднього місця роботи і записати коротке відео про себе.

Серед обов'язкових критеріїв до кандидатів:

  • володіння англійською мовою на рівні вище середнього або вільне;

  • досвід роботи за фахом від 5-ти років.

У свою чергу, Нацрада реформ пропонує ринковий рівень заробітної плати і сучасний офіс у центрі Києва.

Заявку потрібно подати до 23:00 18 травня. Починаючи з 19 травня будуть проводитися співбесіди з потенційними кандидатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Національна рада реформ України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...прикрепить рекомендации с предыдущего места работы..." // Это начало рабовладельческого строя. И ещё. Что значит, цитата: "...опыт работы по специальности от 5-ти лет..." - это специальность такая есть с названием Реформатор? Пипец, слов нет...
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
в колониях рабы должны разговаривать только на языке своих господ. Жители, говорящие на коренном языке подлежат утилизации. Это и есть "реформа".
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Киевский Красноармеец, Для этого нужны профессиональные реформаторы с опытом работы от 5 лет.
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