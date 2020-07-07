Саакашвілі назвав Путіна "вуличним паханом" і розповів про його слабкості

Президент Росії Володимир Путін – людина талановита, але у нього є багато слабкостей.

Так охарактеризував главу РФ екс-президент Грузії, керівник Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі в інтерв'ю виданню "Гордон". За його словами, Путін губиться в спонтанних ситуаціях.

"Якщо він готується довго, якщо він знає, що буде відбуватися через два-три роки, він буде дуже ретельно готуватися... Якщо раптом виникає криза, спонтанна ситуація, він губиться", – сказав політик.

Як приклад він навів ситуацію з коронавірусом.

"Він зараз в бункер засів – і все. І втратив практично весь свій рейтинг. Тому що, коли відбувається щось таке, він відразу в бункер", – пояснив Саакашвілі.

Він додав, що президент Росії влаштував "обнулення" через паніку.

"Він нагадує дійсно вуличного рекетира, який... Чому не можна залишатися з ним віч-на-віч? Тому що ми були кращими учнями в класі. Ми були кращими реформаторами, ми були відмінниками. А він – вуличний пахан, який терпіти не може відмінників. І скільки разів ми виходили одні, стільки раз він намагався нас бити. А потім він спробував нас вбити. І тільки тому, що в останній момент заглянув поліцейський у двір у вигляді Джорджа Буша і Сполучених Штатів, у нього не вийшло вбивство в 2008 році", – резюмував екс-президент Грузії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито відкрито погрожував його вбити.