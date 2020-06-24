Саакашвілі назвав помилку Зеленського в "танго з Путіним"

Колишній президент Грузії, голова українського Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що на його думку, головна помилка президента Володимира Зеленського в тому, що він думав, що з президентом Росії Володимиром Путіним можна домовитися.

Про це він розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Гордона", За його словами, для того, щоб "танцювати танго" потрібні дві людини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ти думаєш: ось зараз у мене все вийде і я дуже цього хочу. А той бачить, що ти хочеш, прямо розриває тебе, як хочеш, і каже: значить, йди сюди, я розповім, щоб тобі для цього потрібно. І ціну, яку він від тебе хоче взяти через те, що ти дуже хочеш, ти просто не можеш заплатити. І Зеленський це відразу зрозумів", – сказав Саакашвілі.

При цьому, на його думку, головне досягнення Зеленського те, що він – відігнав від "годівниці" велику кількість людей і зробив українську політику "більш приземленою і доступною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саакашвілі зізнався про неприємну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Вона відбулася на саміті СНД в Мінську в 2006 році