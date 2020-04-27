Саакашвілі можуть не пустити в Кабмін: Арахамія зробив заяву
Експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі не зможуть призначити віцепрем'єром України з питань реформ, якщо буде проведено юридичну експертизу, яка доведе, що його непогашені судимості суперечать Закону про Кабінет міністрів.
Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. За його словами, правова позиція цього питання нині вирішується у парламенті.
"Багато наших політиків засуджені у Росії. І це не означає, що ми не можемо брати їх у парламент. З точки зору юридичної площини, ці ситуації ідентичні. Вирок пана Саакашвілі більшість людей у світі вважає політично заангажованим. Вони намагалися кілька разів подавати в Інтерпол – він навіть не розглядає ці документи", – сказав Арахамія.
Зазначимо, призначення Саакашвілі неможливе в зв'язку з тим, що у Грузії він має непогашені судимості. А українське законодавство забороняє призначення в Кабмін осіб із "наявною" судимістю.
Нагадаємо, Саакашвілі виїхав із Грузії у 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на терміни ув'язнення. У 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до шести років в'язниці за перевищення службових повноважень – наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.
Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії і присудив йому три роки позбавлення волі.
Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури у тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували тюремний термін за вбивство у 2006 році працівника банку Сандро Гіргвліані.
Ще одна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів перебуває у судочинстві. Зазначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені у Грузії, дійсні на території України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром подасть план.
Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.
Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.
Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії та нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.
Нагадаємо, за час своєї кар'єри він встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.
До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".