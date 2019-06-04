Саакашвілі може увійти в команду Зеленського: що відомо

Екс-губернатор Одеської області й третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі може увійти в команду президента України Володимира Зеленського.

Про таку можливість заговорив представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук після погоджувальної ради фракцій. "Що стосується Саакашвілі, це питання буде обговорюватися", – цитує його "Ліга".

За його словами, команда глави держави ще формується: в неї планують залучати якомога більше "цікавих людей".

Міхеїл Саакашвілі

"У нас основна вимога – це повинні бути нові особи з новими ідеями, нові підходи", – уточнив Стефанчук.

Нагадаємо: не встиг Саакашвілі повернутися в Україну, як одразу потрапив у скандали. Наприклад, він публічно зізнався, що вживав наркотики. За його словами, після того, як втратив громадянство України, він впав у депресію.

А 2 червня Саакашвілі помітили на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві у брендових кросівках Prada. Їхня вартість перевищує $700.

Показовим є той факт, що Саакашвілі різко змінив свою риторику щодо Росії. За його словами, звернення про засудження агресії Росії, доля військових капеланів, соціальна допомога інвалідам, перехід армії до стандартів НАТО – це другорядні завдання.

Раніше Саакашвілі був викритий у зв'язках із Росією.

5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко із трибуни Верховної Ради звинуватив Саакашвілі в отриманні грошей від Сергія Курченка з метою організації повстання і повалення законної влади в Україні. Також були опубліковані записи переговорів екс-президента Грузії із олігархом.

Тоді в ГПУ повідомляли, що оточення Саакашвілі отримало з Росії півмільйона доларів для фінансування мітингів під прапорами "Руху Нових сил", метою яких була дестабілізація системи і захоплення влади в Україні в інтересах РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 вересня 2018 року Саакашвілі прорвався через польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників.

22 вересня Мостицький районний суд Львівської області закликав Саакашвілі визнати себе винним в незаконному перетині кордону.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в українському ресторані "Сулугуні". Його видворили до Польщі через порушення законодавства.

Саакашвілі заявив, що повернеться в країну після перемоги Зеленського на виборах. Однак в Держприкордонслужбі зазначили, що політику заборонений в'їзд в країну до 2021 року в зв'язку з досконалим правопорушенням.

29 травня третій президент Грузії і екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Політик приземлився в аеропорту "Бориспіль" о 17:30. Він вилетів рейсом із Варшави, отримавши перед відправленням посвідчення особи для повернення в Україну.

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