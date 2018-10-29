Саакашвілі може повернутися в Україну: названа дата

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі планує повернутися в Україну.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, член партії "Рух Нових сил" Юрій Дерев'янко. Він уточнив, що це має статися після президентських виборів в Україні у травні 2019 року.

За його словами, до виборів екс-губернатор "буде активним учасником політичного життя країни".

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі, який тоді знаходився за кордоном, українського громадянства. Політик заявив, що буде домагатися його відновлення через суд.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Державна міграційна служба відмовила в наданні Саакашвілі статусу біженця і, як наслідок, тепер "відсутні будь-які спеціальні обставини", які могли б унеможливити його депортацію або екстрадицію.

Сам лідер "Руху Нових сил" у той день заявив, що не отримував відмови ДМС у наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого Саакашвілі затримали й депортували з України.