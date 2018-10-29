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/Політика

Саакашвілі може повернутися в Україну: названа дата

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній президент Грузії та екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі планує повернутися в Україну.

Про це повідомив депутат Верховної Ради, член партії "Рух Нових сил" Юрій Дерев'янко. Він уточнив, що це має статися після президентських виборів в Україні у травні 2019 року.

За його словами, до виборів екс-губернатор "буде активним учасником політичного життя країни".

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі, який тоді знаходився за кордоном, українського громадянства. Політик заявив, що буде домагатися його відновлення через суд.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що Державна міграційна служба відмовила в наданні Саакашвілі статусу біженця і, як наслідок, тепер "відсутні будь-які спеціальні обставини", які могли б унеможливити його депортацію або екстрадицію.

Сам лідер "Руху Нових сил" у той день заявив, що не отримував відмови ДМС у наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

12 лютого Саакашвілі затримали й депортували з України.

Особи
Міхеїл СаакашвіліЮрій Дерев'янко
Місце
Україна
Об'єкт
політика
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свиномые одно время молились на грузинского галстукоеда
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Русский Солдат
Русский Солдат
Помнится мне, что хохложопики возлагали на него большие надежды, а он оказался просто болтуном.
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