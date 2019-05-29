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/Політика

Саакашвілі йде в Раду: соціолог оцінив його шанси

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На позачергових парламентських виборах в Україні політична партія третього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" не зможе подолати прохідний бар'єр.

"Мені здається, що у нього немає шансів", — сказав OBOZREVATEL генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

За його словами, є об'єктивні причини, чому партії Саакашвілі не варто розраховувати на хороший результат. По-перше, висока підтримка президента Володимира Зеленського, по-друге, наявність нових політичних сил, зокрема партії Святослава Вакарчука, по-третє, відсутність у Саакашвілі медіа-ресурсу для ведення передвиборчої агітації.

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У цьому контексті соціолог зауважив: "Навіть Вакарчук, який має хороші шанси, може не потрапити в парламент через коротку кампанію".

За оцінками Паніотто, партія Саакашвілі має шанс подолати прохідний бар'єр тільки в тому випадку, якщо об'єднається з іншою політичною силою, але "сольно вона не пройде".

Міхеїл Саакашвілі в аеропорту, колаж

Міхеїл Саакашвілі в аеропорту, колаж

Facebook Олег Найда

Відповідаючи на запитання, від яких політичних сил Саакашвілі може "відкусити" виборців, соціолог сказав: "Центр, захід і реформатори". "Він реформатор, так само, як Зеленський, тому Саакашвілі буде відкушувати у нього. Він працюватиме на тому ж полі, де Порошенко і Тимошенко. У всіх він потроху "відкусить".

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У той же час Паніотто підкреслив: "Рух нових сил" ще не був включений у соцопитування, "серйозних даних поки немає, а все, що було до цього, абсолютно не актуально".

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир ПаніоттоВолодимир ЗеленськийСвятослав ВакарчукПетро ПорошенкоЮлія ТимошенкоМіхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Борисова Валентина
Борисова Валентина
Oгромнoе спacи6o томy, кто пoкaзaл мне прeкpаcный cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁1ir2g6g Пpocтo прoйдя oпpoс пoлучилa пoчти пoлугoдoвую зaрплaту)) Пользyйтeсь, пoка eщe еcть возмoжность=)
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