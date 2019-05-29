Саакашвілі йде в Раду: соціолог оцінив його шанси

На позачергових парламентських виборах в Україні політична партія третього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил" не зможе подолати прохідний бар'єр.

"Мені здається, що у нього немає шансів", — сказав OBOZREVATEL генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

За його словами, є об'єктивні причини, чому партії Саакашвілі не варто розраховувати на хороший результат. По-перше, висока підтримка президента Володимира Зеленського, по-друге, наявність нових політичних сил, зокрема партії Святослава Вакарчука, по-третє, відсутність у Саакашвілі медіа-ресурсу для ведення передвиборчої агітації.

У цьому контексті соціолог зауважив: "Навіть Вакарчук, який має хороші шанси, може не потрапити в парламент через коротку кампанію".

За оцінками Паніотто, партія Саакашвілі має шанс подолати прохідний бар'єр тільки в тому випадку, якщо об'єднається з іншою політичною силою, але "сольно вона не пройде".

Міхеїл Саакашвілі в аеропорту, колаж Facebook Олег Найда

Відповідаючи на запитання, від яких політичних сил Саакашвілі може "відкусити" виборців, соціолог сказав: "Центр, захід і реформатори". "Він реформатор, так само, як Зеленський, тому Саакашвілі буде відкушувати у нього. Він працюватиме на тому ж полі, де Порошенко і Тимошенко. У всіх він потроху "відкусить".

У той же час Паніотто підкреслив: "Рух нових сил" ще не був включений у соцопитування, "серйозних даних поки немає, а все, що було до цього, абсолютно не актуально".

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський надав громадянство України Міхеїлу Саакашвілі.

29 травня Саакашвілі вилетів із Варшави до Києва.

Пізніше стало відомо, що політична партія Саакашвілі "Рух нових сил" візьме участь у дострокових парламентських виборах в Україні.

Партія президента Зеленського "Слуга народу не має наміру брати в свій склад Саакашвілі.

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