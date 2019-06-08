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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

Саакашвілі йде на вибори в Раду: опублікована заява

2.3тЧитати матеріал російською

Колишній президент Грузії і екс-глава Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що його партія "Рух нових сил" братиме участь на виборах до Верховної Ради 21 липня самостійно.

Таку заяву він зробив у відеозверненні до українців на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися ролик, проскролльте до кінця сторінки).

"Ви знаєте, що були проблеми з реєстрацією в регіонах з тим, щоб зібрати заставу. Але, дивлячись на старих політиків і партії, на те, що багато хто з них ще більше підмочив свою репутацію, ми прийшли до висновку, що треба йти на вибори самостійно. Тому що ми повністю відрізняємося", – сказав він.

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Міхеїл Саакашвілі

Міхеїл Саакашвілі

Кадр з відео

За словами Саакашвілі, більше не можна йти на компроміси і "вибирати з різних сортів л*йна". Тому його партія збирається в офісі і складає список. Йому потрібні волонтери та люди, які допомагатимуть.

"Я сюди приїхав не в політичні ігри грати і за посадами ганятися. У нас все вийде, якщо зараз візьмемося за руки і підемо вперед. Покажемо старим політикам, як виглядає чиста боротьба за Україну", – додав він.

Саакашвілі йде в Раду

Саакашвілі йде в Раду

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський повернув лідеру руху "Рух Нових сил", третьому президенту Грузії українське громадянство.

При цьому партія президента Зеленського "Слуга народу" не збиралася приймати до свого складу Саакашвілі. У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко запропонував йому очолити партію УДАР, проте екс-президент Грузії відмовився.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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леня зе
леня зе
и пойдут украинцы стройными рядами в Европу.правда не целые.ищите инфу о жене лаврушника михо
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
В меню рады включат новое блюдо - галстук под ткемалевым соусом. Специально для Михо
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Михо Украина с тобой! дави их Михо!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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