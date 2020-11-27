Саакашвілі закрутив роман зі "слугою народу", молодшою на 22 роки – ЗМІ

В очільника виконкому Нацради реформ України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі нібито роман із главою української делегації в ПАРЄ, нардепкою від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько.

Про це заявило видання "Страна", посилаючись на джерела в оточенні політиків. За інформацією журналістів, Ясько час від часу живе в резиденції колишнього президента Грузії в селищі Лісники під Києвом.

Пара разом нібито від середини літа, й у них серйозні стосунки. Крім того, видання вказало на спільні знімки Саакашвілі та Ясько, які стали з'являтися в червні 2020-го.

Нагадаємо, що Саакашвілі 52 роки, Ясько – 30.

Ясько й Саакашвілі Страна

Ясько, Саакашвілі та їхні зіркові друзі, серед яких – журналіст Гордон і співачка Полякова Страна

Зокрема, їх зняли в будинку Саакашвілі в компанії журналіста Дмитра Гордона, співачки Олі Полякової, продюсера Михайла Ясинського.

"Щоб уникнути пліток і приховати своє особисте життя від сторонніх очей, Саакашвілі навіть добудував кілька метрів паркану, повністю перекривши доступ світла сусідським вікнам", – сказано в матеріалі.

Будинок Саакашвілі під столицею Страна

Відомо, що Саакашвілі та Ясько разом ходили на ефіри ток-шоу, їздили до Львова на зустріч до мера Андрія Садового.

Андрій Богдан разом із політиками Страна

Ба більше, журналісти помітили, що фотографії, які опублікувала Ясько в мережі, а також деякі її прямі включення, зроблено на тому ж фоні, на якому з'являвся колишній грузинський президент.

Зокрема, 13 жовтня глава української делегації брала участь в онлайн-засіданні Постійного комітету ПАРЄ. Дівчина нібито вийшла в ефір із кабінету Саакашвілі. Вона сиділа в його шкіряному кріслі, позаду були книжкові полиці з бібліотекою грузинсько-українського політика.

Він же й сам не раз записував тут відеозвернення або виступав віддалено для різних телеканалів.

Однакові фони на прямих включеннях політиків Страна

Також дівчина публікувала фото свого домашнього улюбленця. Видання зауважило, що інтер'єр збігається з обстановкою вітальні Саакашвілі.

Фотографії, зроблено, очевидно, у вітальні Саакашвілі Страна

"У фракції вже давно обговорюють ці стосунки. Звичайно, не в партійному чаті, а так, між собою. Вони разом. Щоправда, для багатьох незрозуміло, навіщо Лізі це потрібно. Це навіть не та людина, яка допоможе їй побудувати кар'єру. А ось у Саакашвілі було дуже багато романів, усі ж знають про його пристрасть до молоденьких українок", – розповів "Стране" один із депутатів зі "Слуги народу".

Також джерела, наближені до Ясько, стверджують, що пара живе разом у заміському будинку біля столиці.

Інформація про Ясько на сайті Ради Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада Міхеїл Саакашвілі заявив, що безсимптомно перехворів на COVID-19. Цього ж дня Єлизавета Ясько написала в соцмережі, що підхопила коронавірус.