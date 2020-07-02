Саакашвілі анонсував зміни в Україні і пообіцяв, що "полетять голови"

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі заявив, що на Україну чекають реформи на митниці, у податковій та судовій системі.

Як він розповів ефірі "Сніданку з 1+1", митницю потрібно звільнити від корупції. Він навів у приклад реформу митниці у Грузії, яку назвав "найкращою згідно всіх міжнародних організацій". За словами Саакашвілі, є можливість таку ж створити в Україні, передає ТСН.

Голова комітету Національної ради реформ зауважив, що радикально слід змінювати судову реформу.

"В Україні немає справедливості, бо немає справедливих судів. Там треба радикально все змінювати. Протягом кількох тижнів ми презентуємо концепцію, як радикально змінити українську судову систему", – сказав Саакашвілі.

Крім того, за його словами, відбудуться зміни і у податковій сфері. Перша пропозиція там – скасувати корупційний податок на прибуток і ввести податок на виведений капітал.

"Ще одна пропозиція – це питання процесуальних угод між прокуратурою і тими людьми, які вкрали гроші в держави, – повернути гроші державі в обмін на домовленості не сидіти у в'язниці. Такими методами в Грузії повернули два мільярди доларів", – зауважив голова комітету.

Саакашвілі також обмовився про те, що "голови полетять". Утім, чиї голови і хто може втратити посаду, він не сказав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський вирішив замінити всі правоохоронні підрозділи, які займаються розслідуванням економічних злочинів, на єдиний орган фінансових розслідувань.