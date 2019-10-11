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11 жовтня • оновлено в 20:36
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Рятували від незручних запитань? У пресмарафоні Зеленського помітили дивну річ

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Президенту України Володимиру Зеленському під час пресмарафону допомагали уникати незручних запитань нібито випадкові люди, які втручалися в хід заходу.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи пресконференцію глави держави.

Як зазначив блогер, у хід події "додавалися міські божевільні, які воювали з масонами, абортами і гей-пропагандою".

"Хоча іноді мені здавалося, що ті самі бабусі, які лаяли Філатова і вимагали розібратися, з'явилися дуже вчасно. Пішли незручні питання щодо формули Штайнмаєра, від американців пішли дуже незручні питання щодо переговорів із Трампом", – заявив Сазонов.

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"Я відчуваю, що Зеленському стає важко... Я бачу, що йому насправді нема чого сказати, інформація, яка є, не зіграє на його користь, якщо її озвучити. Бачу, що він починає трошки напружуватися, і тут із кущів виїжджає "рояль" у вигляді бабусь, які починають скаржитися, він їм відповідає, час спливає. Завіса. Врятували. За формою це було прекрасно", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пресмарафон Володимира Зеленського відбувся 10 жовтня на території фуд-корту Kyiv Food Market. Глава держави розмовляв із журналістами 14 годин – з 10 ранку і до півночі.

Так він встановив світовий рекорд: жоден президент у світі ще не спілкувався стільки часу з пресою.

В цілому він відповів на 500 питань. Найцікавіші висловлювання президента зібрані в матеріалі OBOZREVATEL.

Рятували Зеленського? У пресмарафоні помітили дивну річ

Думки українців у Facebook з приводу пресмарафону розділилися – хтось похвалив Зеленського за зростання як політика, хтось поставився до всього з гумором, а хтось вказав на низку серйозних прорахунків.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня у будні о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пресмарафон Володимира Зеленського
Особи
Володимир Зеленський Кирило Сазонов
Місце
Україна
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