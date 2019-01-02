Йшов другий день офіційної виборчої кампанії Президента України.

Соціальні мережі та медіа загалом переповнені непримиренною війною між піар-армією діючої влади та фанами сатиричної опозиції. Біда, щоб не сказати трагедія цього протистояння у шкідливості для України обох альтернатив розвитку нашої держави.

Самоочевидно, що влада яка офіційно клянеться у любові до української мови, культури, церкви та простого народу у вільний від рядженого патріотизму час набиває кишені бюджетними грошима у спілці з найбільш одіозними предстаниками команд Януковича і Черновецького.

Натомість, хоробрі малороси, які "кинули виклик" корумпованій владі, досі на корпоративах обслуговують олігархів України та Росії різних ідеологій, бо "язык не важен", а національна гідність і державні інтереси для них "где-то посередине"?!

Переконаний – є інший шлях для майбутнього України і третє дано.

Бо справжніх патріотів і чесних людей більше й саме вони мусять визначати долю України, а не гроші й медіа влади чи олігархів!

Досить заробляти і визискувати як глитаям з нашої рідної країни -

час її любити, захищати і будувати!