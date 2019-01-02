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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Всі статті автора

Ряджені патріоти чи хоробрі малороси: третє дано!

2.7т

Йшов другий день офіційної виборчої кампанії Президента України.

Соціальні мережі та медіа загалом переповнені непримиренною війною між піар-армією діючої влади та фанами сатиричної опозиції. Біда, щоб не сказати трагедія цього протистояння у шкідливості для України обох альтернатив розвитку нашої держави.

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Зачем нас сталкивают лбами?

Самоочевидно, що влада яка офіційно клянеться у любові до української мови, культури, церкви та простого народу у вільний від рядженого патріотизму час набиває кишені бюджетними грошима у спілці з найбільш одіозними предстаниками команд Януковича і Черновецького.

Натомість, хоробрі малороси, які "кинули виклик" корумпованій владі, досі на корпоративах обслуговують олігархів України та Росії різних ідеологій, бо "язык не важен", а національна гідність і державні інтереси для них "где-то посередине"?!

Переконаний – є інший шлях для майбутнього України і третє дано.

Бо справжніх патріотів і чесних людей більше й саме вони мусять визначати долю України, а не гроші й медіа влади чи олігархів!

Досить заробляти і визискувати як глитаям з нашої рідної країни -

час її любити, захищати і будувати!

Читайте всі новини по темі "Президентські вибори 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Тема
Президентські вибори 2019
Місце
Україна
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Basharimov Igor
Basharimov Igor
хохлятсая пидоранся
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Разобраться кто мовнюк и Украиной пользуется, а кто украинец и Украину защищает крайне просто: настоящий патриот знает идею, объединяющую поколения в единый народ, и идею эту своей жизнью утверждает в то время как дешёвые подделки под украинцев в любом случае безыдейные зверушки
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Малороссы начинаются там, где заканчивается Украина.
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