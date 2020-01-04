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4 січня • оновлено в 14:07
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Рябошапка звільнив головного військового прокурора України: з'ясувалася причина

5.2т
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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора.

Він призначив його заступником генерального прокурора у зв'язку з ліквідацією військової прокуратури. Про це стало відомо з повідомлення на сайті Офісу генерального прокурора.

Наказ про звільнення з посади був підписаний 2 січня.

Віктор Чумак

Віктор Чумак

Громадське телебачення

Раніше OBOZREVATEL писав, що прокурори у справах розстрілів на Майдані Ігор Земсков, Денис Іванов, а також Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора і залишатимуться на займаних посадах.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Віктор Чумак Руслан Рябошапка
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