"Все робимо правильно": Рябошапка відповів "слугам" на спробу його "прибрати"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував спробу народних депутатів від фракції "Слуга народу" прибрати його з посади.

Свою позицію він висловив у коментарі "24 каналу". Рябошапка запевнив, що не вважає, що тиск з боку окремих політиків призведе до відставки.

"Я розцінюю це позитивно. Так ми розуміємо, що все робимо правильно. Це нормально, коли комусь не подобаються наші дії. Якщо мова йде про конкретні справи або про атестацію прокуратури, то вони знайшли привід і через нього намагаються атакувати нас. Але ми працюємо абсолютно спокійно, не звертаємо на це уваги", – пояснив генпрокурор.

Рябошапка відповів "слугам" на спробу його "прибрати" nr2.com.ua

При цьому Рябошапка зізнався, що відчуває певний медійний тиск, проте він нібито не може привести до того, щоб парламент проголосував за недовіру голові ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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