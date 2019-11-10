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10 листопада • оновлено в 10:20
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"Все робимо правильно": Рябошапка відповів "слугам" на спробу його "прибрати"

2.3т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка прокоментував спробу народних депутатів від фракції "Слуга народу" прибрати його з посади.

Свою позицію він висловив у коментарі "24 каналу". Рябошапка запевнив, що не вважає, що тиск з боку окремих політиків призведе до відставки.

"Я розцінюю це позитивно. Так ми розуміємо, що все робимо правильно. Це нормально, коли комусь не подобаються наші дії. Якщо мова йде про конкретні справи або про атестацію прокуратури, то вони знайшли привід і через нього намагаються атакувати нас. Але ми працюємо абсолютно спокійно, не звертаємо на це уваги", – пояснив генпрокурор.

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Рябошапка відповів "слугам" на спробу його "прибрати"

Рябошапка відповів "слугам" на спробу його "прибрати"

nr2.com.ua

При цьому Рябошапка зізнався, що відчуває певний медійний тиск, проте він нібито не може привести до того, щоб парламент проголосував за недовіру голові ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Партія Слуга народу
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Там надо обьявлять недоверие самому ЗЕлупе, правительству и всей фракции Соплей народа в количестве 254 ЗЕлупы.
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