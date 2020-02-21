В Україні нардепа вперше покарають за кнопкодавство: за справу взявся Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка почав кримінальне провадження за фактом кнопкодавства позафракційного народного депутата від Закарпаття Владіслава Поляка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора. Відзначається, що на такі заходи пішли після оприлюднення підтверджуючого відео в ЗМІ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Генеральний прокурор вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України від 21 лютого 2020", – сказано в повідомленні.

Рябошапка відкрив провадження щодо кнопкодавства Поляка

Таким чином ввели в дію новелу Кримінального кодексу України щодо відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування.

Досудове розслідування доручили слідчим Центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 16 січня 2020 року набрав чинності закон №404-IX щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тисяч гривень, проте для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді.

У разі визнання депутата винним у кнопкодавстві і набрання чинності обвинувального вироку нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 лютого за кнопкодавством в сесійній залі Верховної Ради був помічений народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Михайло Папієв.

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