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4 березня • оновлено в 21:22
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Рябошапка розповів, чому Рада хоче його звільнити

5.1т
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Глава Офісу генерального прокурора України Руслан Рябошапка заявив, що збір підписів у Верховній Раді за його відставку пов'язаний із розслідуванням кримінальних справ щодо "Укрнафти".

"Є справи щодо "Укрнафти", і ці речі змушують деяких людей рухатися все швидше і цинічніше", – сказав він у кулуарах парламенту, передає "Укрінформ" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Рябошапка вважає, що ініціатори його відсторонення від посади "є тими, хто пов'язаний із людьми, які бояться тих справ". Через таких дії, додав генпрокурор, зривається процес переатестації прокурорів.

Руслан Рябошапка

Руслан Рябошапка

На думку Рябошапки, бажання звільнити його також пов'язане з незалежністю прокуратури та політичних процесів.

"Нікому не потрібна така прокуратура", – сказав він у коментарі для "Громадського".

"Вони побачили, що нічого "вирішити" в цій прокуратурі вони не можуть, вони бачать, що вони нічого не можуть "вирішити" в НАБУ. Коли є така конструкція, коли НАБУ працює разом з Офісом генерального прокурора, і це може привести до неприємних наслідків для певних олігархів і їх підручних, то очевидно, що це буде викликати занепокоєння", – зазначив генпрокурор.

Нагадаємо, в ВРУ внесено проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій. За відставку Рябошапки зібрано 227 підписів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
звільнення Відставка Кабміну Гончарука
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
видео Укрнафта політика Офіс генерального прокурора України
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Иванов Александр
Иванов Александр
Все... Есть... Для того, что бы понять, кого устраивает Рябошапка, нужно просто почитать статьи на обозе. Рябошапка тормозил дела Пороха. Рябошапку поддержал ЗАПАД. Что Вам еще нужно, чтоб убрать с должности этого "Моего человека"....???? Украина должна показать, что мы самостоятельное госсударство, а не колония США.
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