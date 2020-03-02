Можливе голосування у Верховній Раді за відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки в середу, 4 березня, провалиться.

Про це особисто заявив глава Офісу прокурора Рябошапка в коментарі для "Інтерфакс-Україна".

"Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться", – зазначив він.

Генпрокурор підкреслив, що можливе голосування в парламенті буде, але воно провалиться: "голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним".

Руслан Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ писали, що Генеральний прокурор Руслан Рябошапка може бути звільнений 4 березня.

Також 4 березня очікується голосування Ради за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якого може змінити міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

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