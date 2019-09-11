Рябошапка призначив військового прокурора: що про нього відомо

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив заступника генпрокурора екснардепа Віктора Чумака — головним військовим прокурором.

Про це повідомляє відділ зв'язків із громадськістю та засобами масової інформації ГПУ. Наказ про його призначення підписаний 11 вересня.

Кандидатуру Чумака погодив напередодні президент України Володимир Зеленський.

Віктор Чумак Ліга

Руслан Рябошапка 24 канал

Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

До 1999 року працював у Національній академії Державної прикордонної служби. У 2000-му — очолив управління правового забезпечення Державного комітету в справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань.

З 2012 року працював головою комітету Ради з питань протидії запобігання корупції, а з 2014 року — заступником голови Комітету з питань попередження і проти корупції.

Як писав OBOZREVATEL:

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