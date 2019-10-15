Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка позбавив свого попередника Юрія Луценка премії за вересень.

Про це з посиланням на відповідь пресслужби ГПУ повідомляють "Українські новини".

"У зв'язку із застосуванням до Луценка Ю. В. дисциплінарного стягнення премія за вересень йому не виплачувалася", – сказано в документі.

Рябошапка позбавив Луценка премії за вересень

Відзначається, що всього розмір нарахованої заробітної плати колишньому генпрокурору за вересень склав 43758,71 гривень.

Українські новини

Українські новини

Українські новини

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що батько Рябошапки намагався відсудити у нього аліменти.

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