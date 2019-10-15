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15 жовтня • оновлено в 22:59
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Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка позбавив свого попередника Юрія Луценка премії за вересень.

Про це з посиланням на відповідь пресслужби ГПУ повідомляють "Українські новини".

"У зв'язку із застосуванням до Луценка Ю. В. дисциплінарного стягнення премія за вересень йому не виплачувалася", – сказано в документі.

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Рябошапка позбавив Луценка премії за вересень

Рябошапка позбавив Луценка премії за вересень

Відзначається, що всього розмір нарахованої заробітної плати колишньому генпрокурору за вересень склав 43758,71 гривень.

Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

Українські новини

Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

Українські новини

Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

Українські новини

Рябошапка позбавив Луценка премії: скільки ексгенпрокурор отримав за вересень

Українські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що батько Рябошапки намагався відсудити у нього аліменти.

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Особи
Руслан Рябошапка Юрій Луценко
Місце
Україна
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gotsman dawid
gotsman dawid
так что бы я жил год на пенсию
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Які вони дріб'язкові.
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