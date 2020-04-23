Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка порадив президенту України Володимиру Зеленському переглянути навчальні ролики періоду його виборчої кампанії.

Так Рябошапка відреагував у Facebook на фільм "Рік президента Зеленського", в якому глава держави заявив про неефективність роботи правоохоронних органів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Зеленський і Руслан Рябошапка

"Трохи більш як рік тому тоді ще кандидат на пост президента України Володимир Зеленський проводив експертні зустрічі щодо антикорупційної, судової реформи, реформи кримінальної юстиції", – нагадав ексгенпрокурор.

За його словами, тоді ці зустрічі були свого роду "лікнепом" для кандидата щодо окремих тем, спробою дати елементарне розуміння того, як працює державний механізм.

"Подивившись фільм "Рік президента Зеленського" про "правоохоронний хаос", "багато антикорупційних органів", "кількість правоохоронних відповідальностей" зрозумів, що для тепер уже президента ту практику необхідно відновити. Або переглянути відеоролики з минулого року", – зазначив Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі "Рік президента Зеленського", який презентували 22 квітня, глава України підбив перші підсумки свого перебування на посаді.

Зокрема, Зеленський розповів, як зустрічався з правоохоронцями: "Разом збираємося. Керівник того чи іншого правоохоронного органу. І ти питаєш: "Дивись, там у нас бурштин крадуть. Заведено кримінальну справу?" "Ні". "Чому?" "Не моя підслідність". "А чия? Твоя?". "Так, але я не можу, підозри виписує той. Але ми знайшли винних. Покараємо". Ще через тиждень. "Виписав підозру?" "Виписав". "Вручив?" "Ні". "Чому?" "Мені суд заборонив". Це правоохоронний хаос".