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5 березня • оновлено в 21:20
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Рябошапка назвав своє звільнення наказом Зеленського: спливло листування

20.3т
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Руслан Рябошапка, який 5 березня був звільнений з поста генпрокурора, попався на особистому листуванні під час засідання в Раді.

Як передає "Страна", з Рябошапкою спілкувалися дві людини: дівчина "Ксана" і ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

"Вова дав команду мене звільняти", – написав він "Ксані", яка у відповідь висловила слова підтримки.

Суть розмови з Богданом до кінця не зрозуміла:

Рябошапка: "Арахамія"

Богдан: "Пи*ди йому дав"

Рябошапка: "Вони наговорили дурниць"

Богдан: "Дебіли бл*ть дурні"

Рябошапка заявив, що Зеленський наказав його звільнити

Рябошапка заявив, що Зеленський наказав його звільнити

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардеп від "Слуги народу". Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы, вы боитесь. Всего. Себя, СБУ, «правосеков», «айдаровцев», соседей. Вы боитесь красного знамени, георгиевской ленты. Вы боитесь памятников. Вы боитесь нашей общей истории, для этого отменили Дед Мороза, 9 Мая и придумали себе голодомор, хотя в России и Казахстане погибло в те года в 6 раз больше людей, чем на Украине. Вы даже уже боитесь русского языка. Вы боитесь быть людьми. Зачем вы так оскотинились?
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Зеленського клинить, щоб посадити Пороха, але воно тупе не розуміє, що наступний, хто прийде, зможе посадити його самого...
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