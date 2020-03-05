Руслан Рябошапка, який 5 березня був звільнений з поста генпрокурора, попався на особистому листуванні під час засідання в Раді.

Як передає "Страна", з Рябошапкою спілкувалися дві людини: дівчина "Ксана" і ексглава Офісу президента Андрій Богдан.

"Вова дав команду мене звільняти", – написав він "Ксані", яка у відповідь висловила слова підтримки.

Суть розмови з Богданом до кінця не зрозуміла:

Рябошапка: "Арахамія"

Богдан: "Пи*ди йому дав"

Рябошапка: "Вони наговорили дурниць"

Богдан: "Дебіли бл*ть дурні"

Рябошапка заявив, що Зеленський наказав його звільнити

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардеп від "Слуги народу". Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!