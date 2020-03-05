Руслан Рябошапка, який 5 березня був звільнений з поста генпрокурора, попався на особистому листуванні під час засідання в Раді.
Як передає "Страна", з Рябошапкою спілкувалися дві людини: дівчина "Ксана" і ексглава Офісу президента Андрій Богдан.
"Вова дав команду мене звільняти", – написав він "Ксані", яка у відповідь висловила слова підтримки.
Суть розмови з Богданом до кінця не зрозуміла:
Рябошапка: "Арахамія"
Богдан: "Пи*ди йому дав"
Рябошапка: "Вони наговорили дурниць"
Богдан: "Дебіли бл*ть дурні"
Рябошапка заявив, що Зеленський наказав його звільнити
Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардеп від "Слуги народу". Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".
Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.
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